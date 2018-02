Un journaliste germano-turc dit avoir été l'"otage" de la Turquie

Le journaliste germano-turc Deniz Yücel, libéré vendredi après un an de détention en Turquie, a estimé avoir été l'"otage" d'Ankara alors que la justice turque ne lui a jamais signifié sa mise en accusation. "Ce qui est drôle, c'est que je ne sais toujours pas pourquoi j'ai été emprisonné pendant un an, pourquoi j'ai été pris en otage pendant un an", a-t-il affirmé dans une vidéo postée sur Twitter en allemand et en turc après son retour à Berlin, dans la nuit de vendredi à samedi.