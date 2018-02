Ethiopie: l'état d'urgence instauré pour six mois

L'état d'urgence décrété vendredi par le gouvernement éthiopien dans la foulée de la démission du Premier ministre Hailamariam Desalegn restera en vigueur pendant six mois, a annoncé samedi le ministre de la Défense. "L'état d'urgence sera en place pour six mois et sera approuvé par le parlement", a déclaré le ministre Siraj Fegessa, dont les propos à la presse éthiopienne ont été rapportés par la télévision publique EBC. Invoquant le risque de nouveaux "affrontements sur des lignes ethniques" et la nécessité de protéger l'ordre constitutionnel, le gouvernement éthiopien a décidé d'instaurer l'état d'urgence lors d'un conseil des ministres vendredi.