Elan de solidarité avec la cause sahraouie en Espagne

Le mouvement espagnol de solidarité avec la cause sahraouie (associations, parlementaires, mairies) s’active intensément, ces jours ci afin de mettre plus de visibilité sur ce conflit et sur les souffrances qu’endurent le peuple sahraoui contraint à l’exil depuis plus de 42 ans. Diverses actions sont programmées et organisées à cet effet tant sur le plan culturel, politique, humanitaire, juridique et académique à l’effet de rendre plus visible cette cause, la soutenir politiquement et dénoncer toutes les violations des droits de l’Homme commises par l’occupant marocain. Coïncidant avec le 42 ème anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), le Conseil municipal de Lasarte Oria vient d’approuver à l’unanimité de ces groupes politiques une motion dans laquelle il dénonce la violation du "droit de manifester dans les territoires sahraouis occupés, les arrestations arbitraires, la torture et les mauvais traitements, les viols, les disparitions et toutes les agressions contre les droits de l’Homme commises dans les territoires occupés du Sahara occidental".