Libye : l'ONU réitère s’engage pour le succès du processus politique

La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a réaffirmé samedi son engagement à oeuvrer au succès du processus politique dans ce pays. "La MANUL renouvelle son engagement à travailler avec tous dans toute la Libye à promouvoir le processus politique, à mettre fin à la succession des transitions et à entrer dans une phase de certitude via un cadre constitutionnel, des élections crédibles et une réconciliation nationale", a-t-elle indiqué dans un message adressé à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la révolution du 17 février.