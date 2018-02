L'Indonésie achète 11 avions de combat à la Russie

L'Indonésie a signé un contrat pour l'achat de onze avions de chasse Sukhoï Su-35 à la Russie pour une valeur de 1,14 milliard de dollars, a annoncé samedi un porte-parole du ministère indonésien de la Défense. Deux des appareils seront livrés en août 2018, six autres dans un délai de dix-huit mois et les trois restants cinq mois plus tard, a précisé ce responsable, Totok Sugiharto, ajoutant que le contrat avait été signé mercredi à Jakarta par des responsables des deux pays. L'Indonésie et la Russie avaient signé début août un protocole d'accord pour la livraison d'avions militaires russes en échange de matières premières indonésiennes telles que l'huile de palme, le thé ou le café.