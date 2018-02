Les réseaux sociaux, un baromètre en matière de santé publique

Les données des réseaux sociaux peuvent être utilisées comme sources d'information complémentaire à celles issues de données traditionnelles, comme les sondages par téléphone, pour évaluer l'opinion publique sur les problèmes de santé, selon une étude de chercheurs de l'Université de l'Illinois (IU). Une analyse des messages sur Twitter à propos de problèmes de santé liés au virus Zika a ainsi été étroitement corrélée à une analyse des données d'enquêtes traditionnelles menée sur les téléphones fixes et cellulaires. "Nos résultats démontrent qu'il est possible de découvrir et d'analyser des informations provenant des communications sur Twitter qui sont associées à des crises de santé publique", a déclaré Dolores Albarracin, professeur de psychologie à l'IU et co-auteur de l'étude.