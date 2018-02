Des navires de la Marine américaine détectés en mer Noire

Le destroyer américain DDG-64 Carney est entré en mer Noire afin de rejoindre le destroyer DDG-71Ross, a annoncé le service de presse de la 6e Flotte de la Marine américaine. Selon le communiqué, repris dimanche par l'agence russe Sputnik, les deux navires participeront à des opérations visant à assurer la sécurité en mer et à augmenter la stabilité régionale. "Nous sommes attachés à l'idée de créer dans la région de la mer Noire des liens solides indispensables pour soutenir la paix et la stabilité. Notre présence ici assure nos alliés que nous voulons maintenir la sécurité dans la région", a déclaré Bryan Gallo, capitaine du destroyer Ross. Le destroyer Ross est équipé d'un système anti-missile Aegis et armé de missiles Tomahawk.