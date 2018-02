Côte d'Ivoire: un gendarme et un civil tués dans une émeute

Un gendarme et un civil ont été tués samedi dans une émeute à Bloléquin, ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, où la population a saccagé la gendarmerie, a annoncé une source sécuritaire. Les résidences du préfet et du sous-préfet ont été saccagées par la population en colère contre les gendarmes, selon cette source. Le calme était revenu vers 13H00 (locales et GMT), après quatre heures d'émeute. Une tentative de racket du gendarme à un barrage contre un jeune habitant, samedi matin vers 09H00, est à l'origine des incidents. Le jeune refusant de payer, il y a eu un échange de coups et "le gendarme a tiré à bout portant sur le jeune, le tuant sur le coup", selon la même source.