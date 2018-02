Des Américains manifestent pour le contrôle des armes

Plus d'une centaine de personnes ont participé à un rassemblement devant le siège de "La National Rifle Association", le puissant lobby des armes à feu, à Fairfax, en Virginie, rapporte la presse américaine dimanche. Les manifestants ont appelé à renforcer le contrôle de la circulation des armes dans le pays après la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée de Parkland, en Floride, relate WJBDradio.com. Le massacre de Parkland a relancé le d ébat sur les ventes d'armes aux Etats-Unis, protégées par le second amendement de la Constitution, sans toutefois faire bouger les lignes entre partisans et adversaires d'un contrôle renforcé.