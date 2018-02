La Chine consacre 4,4 milliards de dollars pour désengorger Pékin

La Chine a consacré 28 milliards de yuans (4,4 milliards de dollars) pour neuf projets visant à délocaliser hors de Pékin les fonctions non liées au statut de capitale. Quelque 60.000 employés et étudiants, ainsi que 5.000 lits d'hôpital devraient déménager de la ville après l'achèvement de ces projets, selon de récentes statistiques de la Commission municipale du logement et du développement urbain et rural de Pékin. La capitale chinoise compte ainsi limiter sa population à 23 millions d'habitants d'ici 2020 afin de faire face aux "maladies des grandes villes", comme les embouteillages et la pollution.