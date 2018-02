L'inetrsyndical de l'Education maintient la grève du 20 et 21 février courant

Les cinq syndicats autonomes relevant de l'intersyndical du secteur de l'Education ont annoncé dimanche soir le maintien de leur grève prévue pour les journées du 20 et 21 février courant, à l'issue d'une réunion avec la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit. Dans ce sens, le coordinateur du Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique (SNAPEST), Meziane Meriane, a considéré que la rencontre avec la première responsable du secteur n'était pas "des pourparlers", affirmant que l'intersyndical s'est entendu de maintenir la grève les 20 et 21 février.