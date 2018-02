Brésil : mutinerie dans une prison de l'Etat de Rio de Janeiro

Une mutinerie s'est produite, dimanche, dans une prison de la région de Baixada Fluminense, dans l'Etat de Rio de Janeiro, et plusieurs gardiens de prison ont été pris en otage par des détenus armés, rapportent des sources officielles. "Dimanche après-midi, les inspecteurs de sécurité et l'administration pénitentiaire ont fait échouer une tentative d’évasion des détenus, ce qui a déclenché une émeute", souligne le département de l'administration pénitentiaire dans un communiqué. Quatre gardiens de prison ont été relâchés tandis que d’autres sont encore retenus en otage, précise le site d’information en continu "G1", en relevant que les gardiens de prison ont été pris en otage par des détenus munis de deux revolvers et un pistolet.