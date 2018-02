Le Brent à plus de 65 dollars

Les prix du pétrole montaient lundi en cours d'échanges européens, après avoir chuté de leurs plus hauts en trois ans, atteints fin janvier. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 65,19 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 35 cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de " light sweet crude" (WTI) pour le contrat de mars prenait 53 cents à 62,21 dollars. Les cours du pétrole, qui avaient chuté de leurs plus hauts en trois ans atteints fin janvier, se sont ressaisis la semaine dernière et entamaient la semaine en légère hausse. "Les tensions au Moyen-Orient" profitent aux prix du brut, ont commenté les analystes de Commerzbank.