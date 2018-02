Plus de 17 tonnes de poisson d'eau douce exportés vers la Tunisie

Au total 17,25 tonnes de poisson d’eau douce ont été exportés vers la Tunisie à la fin de janvier dernier, a-t-on appris lundi de la direction de la Pèche et des Ressources halieutiques de Bechar. Les espèces exportées vers ce pays maghrébin sont essentiellement la carpe argentée et la carpe grande-bouche, pêchées au plan d’eau des barrages de Djorf-Ettorba (Bechar) et de Brezina (El-Bayadh), a-t-on précisé. Trois pécheurs professionnels s’adonnent à cette activité au niveau de ces sites, grâce aux aides et soutien apportés par le secteur de la Pèche et des Ressources halieutiques, dans le cadre du développement de la pêche continentale et de la pisciculture dans le Sud-ouest du pays, a-t-on signalé.