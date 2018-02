Trafic de drogue: 5 individus arrêtés à Zéralda

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont procédé, dans des opérations distinctes, à l'arrestation de 5 individus impliquées dans le trafic des stupéfiants à travers les quartiers de la circonscription administrative de Zéralda et à la saisie de plus de 1 kg de cannabis et une quantité de cocaïnes et de comprimés psychotropes, a indiqué lundi un communiqué de ces services. La première opération a été lancée suite au signalement d'un individu s'adonnant au trafic de stupéfiants au niveau de l'un des quartiers de Zéralda. La perquisition du domicile du mis en cause a donné lieu à la saisie d'une quantité de 1 kg et 156 grammes de cannabis en plaques, a précisé la même source, ajoutant que la deuxième opération a eu lieu au niveau d'un barrage sécuritaire dans la même ville dressé par les éléments de la police judiciaire qui ont intercepté un véhicule suspect à bord duquel a été découverte une quantité de 2.26 grammes de cocaïnes.