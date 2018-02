Deux chercheurs algériens lauréats au concours international de l'environnement

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a présidé lundi à Alger la cérémonie de remise des prix aux deux chercheurs algériens lauréats au concours international de l'Environnement "EcoWorld" organisé récemment par l'Académie russe des sciences naturelles, a-t-on appris du ministère. Classés troisième au concours international, les deux chercheurs algériens primés par cette distinction sont le Pr. Salim Lamine, de l'université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, qui a présenté une recherche sur l'utilisation des technologies spatiales dans l'exploration des métaux souterrains, et le chercheur Ibrahim Djilani, de l'université Mohamed Boudiaf de Msila, distingué pour sa recherche sur le développement des énergies renouvelables et il est titulaire d'un brevet d'invention en matière de développement des énergies alternatives.