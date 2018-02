Deux morts par asphyxie au monoxyde de carbone à Alger

Deux personnes sont mortes asphyxiées au monoxyde de carbone dans la commune de Bordj El Kiffan (Alger), a indiqué le lieutenant Kamel Sadek, chargé de la communication à la Direction de la protection civile de la wilaya d'Alger. L'accident s'est produit lundi à 18H40 (heure locale) au niveau de la rue Mouloud Touati à Bordj El Kiffan. Les victimes sont un homme de 34 an et une femme de 28 an décédées après inhalation de monoxyde de carbone émanant d`un chauffe bain, a-t-on indiqué de même source.