Le président libanais entame une visite en Irak

Le chef de l'Etat libanais Michel Aoun est arrivé mardi à Baghdad pour une visite d'une journée, une première depuis des décennies, selon le porte-parole de la présidence irakienne. "Le président libanais est arrivé à Bagdad et s'entretient avec son homologue irakien Fouad Massoum", a affirmé le porte-parole. Il va également rencontrer successivement le Premier ministre Haider al-Abadi ainsi que le président du Parlement Salim al-Joubouri et le vice-président Iyad Allawi et tenir une conférence de presse. C'est la première fois depuis la guerre entre l'Iran et l'Irak (1980-1988) qu'un président libanais vient à Baghdad en visite officielle.

Deux à Bouira

Deux personnes ont trouvé la mort et 24 autres ont été blessées mardi dans une collision entre un camion et deux bus de transport de voyageurs au niveau de l’échangeur autoroutier d’Ahnif (Est de Bouira), a-t-on appris auprès des services de la protection civile de la wilaya. "L’accident a eu lieu vers 1h du matin suite à une collision entre un camion et deux bus de transport de voyageurs qui étaient en route vers Constantine. Le camion a heurté de plein fouet le premier bus, tuant son chauffeur de 53 ans ainsi qu’un autre voyageur, probablement, le receveur du bus, âgé de 19 ans", selon les détails fournis par le capitaine Doukari Fatah, responsable au sein de la cellule de communication de la direction de la protection civile de la wilaya.