Syrie: l'armée turque va assiéger la ville d'Afrine

Le président Recep Tayyip Erdogan a affirmé mardi que les forces turques assiégeraient prochainement la ville d'Afrine, chef-lieu de l'enclave où une offensive turque est en cours depuis un mois pour en déloger une milice kurde. "Dans les prochains jours et de façon beaucoup plus rapide, le siège du centre de la ville d'Afrine va commencer", a déclaré M. Erdogan lors d'un discours devant les députés de son parti au Parlement. Baptisée "Rameau d'olivier", l'opération lancée par l'armée turque et ses supplétifs rebelles syriens vise les Unités de protection du peuple (YPG), alliées kurdes de Washington dans la lutte contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) en Syrie, mais considérées comme "terroristes" par la Turquie.