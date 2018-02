66% des Américains veulent des lois plus strictes sur les armes

66% des Américains se disent favorables à des lois plus strictes sur les armes à feu après la fusillade dans un lycée de Floride, la majorité la plus nette à se dégager depuis 2008, selon un sondage publié par l'institut Quinnipiac. Selon ce sondage, réalisé auprès de 1.249 Américains entre le 16 et le 19 février, 66% des Américains se disent en faveur de lois plus strictes sur les armes, tandis que 31% s'y opposent. Le camp favorable à des lois plus strictes apparaît ainsi en progression comparé à un sondage de décembre 2017, lorsque 59% des personnes interrogées se déclaraient favorables à des mesures plus strictes (contre 36%), ou comparé à décembre 2015, lorsqu'ils étaient minoritaires, à 47% des sondés (contre 50%).