75% des cadres de l’Etat sahraoui ont été formés en Algérie

Quelque 75% des cadres de l’Etat sahraoui ont été formés à l’école et à l’université algérienne, a affirmé mardi à l’université Djilali Bounaâma de Khémis Miliana (Aïn Defla) le Secrétaire général de l’Union des étudiants de Sakia El Hamra et Oued Edhahab, Moulay M’hamed Ibrahim, soutenant que cet état de fait traduit l’"étroitesse des liens" entre les deux pays La composante de l’actuel Etat sahraoui dont nombre de ministres et d’ambassadeurs a été, à 75 %, formée à l’école et à l’université algérienne, ce qui atteste de la solidité des liens entre les deux pays, a indiqué M. M’hamed Ibrahim au cours d’une journée de sensibilisation sur la lutte du peuple sahraoui organisée à l’occasion du 42ème anniversaire de la création de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) abritée par l’université de Khémis Miliana.