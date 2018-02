Syrie: Plus de 100 civils tués dans la Ghouta orientale

Au moins 106 civils ont été tués mardi dans les bombardements sur la Ghouta orientale, dans l'est de Damas, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Cela porte à 250 morts le bilan des civils tués depuis dimanche dans ce dernier fief rebelle près de la capitale, d'après l'OSDH. Le bilan des bombardements était de 17 morts dimanche et de 127 morts lundi, le bilan quotidien le plus lourd depuis quatre ans dans cette région rebelle. D'énormes bruits d'explosions avaient été entendus dans la capitale syrienne, tandis que les positions des rebelles étaient prises pour cible dans la Ghouta orientale, région remise sous les feux des projecteurs après une récente confrontation militaire.