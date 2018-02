Le Centre russe de réconciliation en Syrie bombardé

Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a annoncé avoir été bombardé mardi, précisant dans un communiqué avoir été visé "par des groupes armés illégaux opérant dans la région de la Ghouta orientale", à l'est de Damas. Le centre fait état de victimes civiles et "d'importants dégâts aux infrastructures", en précisant que des zones résidentielles et des hôtels de la capitale syrienne ont également été attaqués. En revanche, "il n'y a pas de victimes parmi le personnel militaire russe", selon lui.