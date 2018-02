Deux soldats turcs tués dans le Sud-Est par des éléments du PKK

Deux soldats turcs ont été tués mercredi dans le sud-est de la Turquie, près de la frontière irakienne, dans une attaque attribuée aux éléments du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK, interdit), a annoncé l'armée. Les deux soldats sont morts et un troisième a été blessé après l'explosion d'une bombe artisanale dans la province de Hakkari, à la frontière irakienne, explique l'état-major dans un communiqué. Le sud-est de la Turquie est en proie à des combats quasi-quotidiens entre forces de l'ordre et des kurdes, depuis la rupture à l'été 2015 d'un fragile cessez-le-feu, qui visait à mettre fin à un conflit vieux de plus de trois décennies.