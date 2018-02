La sur-médiatisation de la violence extrémiste, "oxygène" des terroristes

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la communication du Niger, Souleymane Anza, a souligné mercredi à Niamey, que la sur-médiatisation de la violence extrémiste "est devenue l’oxygène" des terroristes. S’exprimant lors de la deuxième et dernière journée de l’atelier sur "La contribution des médias dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent", M. Anza, qui fut également directeur général de l’Agence nigérienne de presse (ANP), a insisté sur la nécessité de porter un regard critique sur la façon, dont les médias peuvent contribuer, par inadvertance, à l’agenda du radicalisme et de l’extrémisme violent, notant, à ce propos, que "la sur-médiatisation de leurs actes peut devenir l’oxygène des terroristes".