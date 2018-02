La Radio algérienne reçoit le 3ème prix à l'ASBU

La Radio algérienne s'est vue décernée jeudi le 3ème prix des meilleurs départements d'échange radiophonique via le système d'échange multimédia et des services par satellites (Minus) sur les 22 pays arabes membres à l'Union des radios des états arabes (ASBU). Cette distinction a été annoncée en marge des travaux de la 10e réunion des coordinateurs radios et télévisions arabes qui ont débuté mercredi à l'hôtel Sheraton (Alger). Le premier prix est revenu à la Radio du Royaume d'Arabie Saoudite et le deuxième à l'Egypte.