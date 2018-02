Washington annonce "les plus importantes" sanctions à Pyongyang

Le président américain Donald Trump devait annoncer vendredi "les plus importantes" sanctions, selon ses termes, jamais imposées à la Corée du Nord, visant 56 sociétés de transport maritime et navires qui aident Pyongyang "à échapper aux sanctions". "Aujourd'hui, j'annonce que nous lançons les plus importantes nouvelles sanctions jamais imposées au régime nord-coréen", devait déclarer M. Trump dans un discours dont des extraits ont été diffusés à l'avance par la Maison Blanche. L'objectif de ces sanctions, qui devaient être détaillées par le département du Trésor, est de "continuer à couper les sources de revenus et de pétrole que le régime utilise pour financer son programme nucléaire et son armée", devait-il ajouter.