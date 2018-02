Cameroun : six morts dans des attaques de Boko Haram

Au moins six civils ont été tués au cours de dernières 24 heures par des éléments présumés du groupe terroriste "Boko Haram" dans la région camerounaise de l'Extrême-Nord, selon des sources locales. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les assaillants ont attaqué le village de Baljowel dans l'arrondissement de Mayo-Moskota du département de Mayo-Tsanaga, faisant trois morts civils, tous membres du comité local de vigilance, selon ces sources citée par Chine nouvelle. "Informés par leurs collègues des localités voisines de la présence des éléments de Boko Haram, certains membres de comité de vigilance ont essayé de riposter. Ils ont d' abord voulu piéger les terroristes et ça a mal tourné. C'est dans ces accrochages qu'ils ont perdu malheureusement la vie", a indiqué un habitant de la localité de Nguetchewe non loin du village, selon qui l' objectif de l' attaque était comme à l'accoutumée de se ravitailler en vivres.