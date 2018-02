ONU/Yémen: La Russie s'oppose à une condamnation de l'Iran

La Russie s'est opposée vendredi à l'ONU sur un projet de texte du Royaume-Uni soutenu par les Etats-Unis et la France, condamnant et sanctionnant l'Iran pour n'avoir pas su empêcher une livraison d'armes aux rebelles yéménites Houthis, selon des diplomates. Lors de négociations, Moscou a rejeté ce document et de nouvelles discussions sont prévues ce week-end, selon les mêmes sources. Pour la Russie, le rapport de l'ONU n'apporte pas la preuve d'une implication directe des autorités iraniennes. Et les morceaux de missiles exposés récemment par les Etats-Unis, même s'ils sont iraniens, ne sont pas une preuve d'un rôle direct de l'Iran dans l'acheminement d'armement au Yémen en violation de l'embargo de l'ONU de 2015.