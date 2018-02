Une voiture percute une barrière de sécurité près de la Maison Blanche

Un véhicule a percuté une barrière de sécurité près de la Maison Blanche vendredi après-midi et sa conductrice a été arrêtée, a indiqué le Secret Service, agence chargée notamment de la protection du président. "Une personne conduisant un véhicule a frappé une barrière de sécurité", a annoncé le Secret Service dans un communiqué, précisant que la voiture n'avait pas réussi à progresser au-delà de ces barrières. La Maison Blanche a été placée en confinement, et des agents de sécurité armés se sont déployés à leur poste, sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré et qu'aucun membre des forces de l'ordre ne soit blessé. "La conductrice du véhicule a été immédiatement arrêtée", a précisé le Secret Service. Donald Trump se trouvait à la Maison Blanche, avec le Premier ministre australien Malcolm Turnbull.