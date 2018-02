Afghanistan: attentat suicide à Kaboul

Un kamikaze à pied s'est fait exploser samedi matin devant le siège des services de renseignements afghans (NDS), proche du quartier diplomatique, faisant au moins un mort et six blessés selon le ministère de l'Intérieur. "Un kamikaze a déclenché sa charge dans le secteur de Shash Darak à Kaboul tuant une personne et en blessant six" a déclaré le porte- parole du ministère Najib Danish. Les témoins présents ont fait état d'une "énorme explosion", survenue autour de 8H30 (4H00 GMT), en pleine heure de pointe. Le siège du NDS est situé en lisière de la "zone verte", le quartier diplomatique, à proximité de l'ambassade américaine et du siège de l'opération Resolute Supporte de l'Otan, commandée par des officiers américains.