La communauté internationale déterminée à aider le Sahel

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que la communauté internationale était déterminée à aider les gouvernements et les peuples de la région du Sahel à prévenir l'extrémisme violent et à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée, dans un message vidéo diffusé à la Conférence internationale de haut niveau sur le Sahel, tenue vendredi à Bruxelles en Belgique. "La Force conjointe du G5 Sahel est appelée à jouer un rôle crucial dans le règlement des problèmes multidimensionnels et interdépendants auxquels le Sahel fait face. Il est également essentiel de renforcer les programmes prévus dans la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, qui offre un cadre général visant à renforcer la gouvernance, la résilience et la sécurité", a dit M. Guterres dans le message vidéo, cité par un communiqué de l'ONU.