Les fabricants d'armes américains sous pression

Montrés du doigt après le carnage au fusil d'assaut qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride, les fabricants d'armes américains, déjà en situation financière difficile, subissent désormais la défiance de grandes entreprises qui ont commencé à s'en distancer. Sous la pression populaire exprimée par des internautes sur les réseaux sociaux, les loueurs de voitures Hertz et Enterprise (Alamo, National), les assureurs Metlife et Chubb et la société de sécurité informatique Symantec ne veulent plus être associés à la NRA, le puissant lobby des armes. Ces sociétés ont l'une après l'autre officiellement mis fin vendredi à leurs partenariats respectifs. Dans la plupart des cas, ces partenariats reposaient sur de multiples avantages accordés à des membres de la NRA souhaitant par exemple louer une voiture ou obtenir une assurance spécifique.