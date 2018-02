Des substances utilisées dans la fabrication d’explosifs détruite à Skikda

Une cache contenant des substances utilisées dans la fabrication d’explosifs a été découverte et détruite mercredi à Skikda, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), alors qu'un autre détachement a intercepté, à Laghouat, 1.479 balles de différents calibres, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 23 février 2018, à Skikda/5e Région militaire, une cache contenant des substances utilisées dans la fabrication d’explosifs ainsi que d’autres objets", précise le MDN.