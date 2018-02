Accord Opep-non Opep: taux de conformité record à 133% en janvier

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires ont réduit leur production en janvier dernier au delà de leurs engagements, atteignant un taux de conformité de 133%, a indiqué l'Opep sur son site web. "L'Opep et les pays producteurs non membres de l'OPEP ont entamé 2018 avec un niveau de conformité exceptionnel avec leurs ajustements volontaires de la production, ils ont une fois de plus cassé leur record de taux de conformité au cours du mois de janvier 2018, atteignant un niveau de 133%", a indiqué le Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays Opep et non Opep ( JMMC).