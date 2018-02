Les extrémistes de droite et les antifascistes manifesteront en Italie

Des rassemblements de mouvements d'extrême droite et des manifestations de militants antifascistes seront placées samedi après-midi sous haute surveillance policière du nord au sud de l'Italie, notamment à Rome, Milan et Palerme, à une semaine des élections législatives du 4 mars. Trois mille policiers ont été déployés dans la capitale italienne pour surveiller deux cortèges et trois "sit-in" organisés dans l'après-midi par la gauche et l'extrême droite et qui pourraient rassembler 20.000 personnes.