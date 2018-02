Yémen: 5 morts dans un double attentat suicide à Aden

Cinq personnes, dont un enfant, ont perdu la vie et 31 blessées samedi dans un double attentat suicide perpétré contre l'unité de lutte antiterroriste dans la ville yéménite d'Aden. Deux kamikazes du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) ont successivement lancé leurs véhicules contre le QG de cette unité situé dans le quartier Tawahi à Aden, selon des sources des services de sécurité. "Les deux kamikazes ont péri ainsi que deux gardes et une passante", a déclaré un responsable des services de sécurité. Le directeur de la sécurité d'Aden, le général Challal al-Chae, a lui indiqué dans un communiqué que le double attentat avait fait cinq morts parmi des policiers et des civils, dont un enfant.