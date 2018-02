Le Conseil de sécurité "réclame" un cessez-le-feu immédiat en Syrie

Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté samedi à l'unanimité une résolution demandant "sans délai" un cessez-le-feu humanitaire d'un mois en Syrie. Le texte adopté, maintes fois amendé, "réclame que toutes les parties cessent les hostilités sans délai pour au moins trente jours consécutifs en Syrie pour une pause humanitaire durable". L'objectif est "de permettre la livraison régulière d'aide humanitaire, de services et l'évacuation médicale des malades et blessés les plus graves". "Ce n'est pas un accord de paix sur la Syrie, le texte est purement humanitaire", a affirmé l'ambassadeur suédois Olof Skoog, co-signataire du texte avec son homologue koweïtien.