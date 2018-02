Maduro aimerait bien "serrer la main" à Trump

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré samedi que s'il croisait son homologue américain Donald Trump lors du sommet des Amériques en avril au Pérou, il aimerait lui serrer la main et le saluer "avec respect". "Si l'occasion se présente (...) de serrer la main de Donald Trump et le saluer avec respect, je la saisirai, pourvu qu'on me donne cette opportunité", a commenté Nicolas Maduro au cours d'un entretien avec le documentariste chilien Marco Enriquez Ominami, diffusé par la télévision publique VTV. Le président a montré son désir d'ouvrir "la porte à une relation de respect et de communication avec le président des Etats-Unis". "Nous allons nous comprendre, nous allons communiquer, nous allons nous respecter", a-t-il ajouté.