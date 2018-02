Un terroriste arrêté à Batna

Un terroriste a été arrêté, samedi à Batna, par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont découvert dans son domicile un atelier de préparation d'explosifs, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficace de renseignements, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 24 février 2018 à Batna, le terroriste I. Hanafi dit Abou Abdallah, et a découvert dans son domicile un atelier de préparation d'explosifs contenant des quantités de produits explosifs, des outils de détonation ainsi qu'un micro-ordinateur, une paire de jumelles, une boussole, des moyens de communication et d'autres objets", précise le communiqué.