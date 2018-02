Sidi Bel Abbès : 34 kg de kif traité saisis

Les services de la gendarmerie nationale de Sidi Bel-Abbès ont procédé à la saisie de 34 kg de kif traité, a-t-on appris, dimanche de ce corps de sécurité. Cette quantité de drogue a été saisie la semaine dernière à la suite d’un barrage de la Gendarmerie dressé sur l’autoroute Est-Ouest, ayant permis d’arrêter huit personnes et de saisir trois véhicules utilisés dans le transport de la drogue. Les mis en cause ont été présentés devant la justice et placés sous mandat de dépôt, a-t-on précisé de même source. L’enquête suit son cours pour démasquer les autres membres de ce réseau criminel activant dans plusieurs wilayas, signale-t-on encore.