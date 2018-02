Sonelgaz récupère 30% des créances impayées

La Société de distribution de l'électricité et du gaz (SDC, filiale de Sonelgaz) a pu recouvrer, jusqu'à maintenant, 30% des créances impayées auprès de ses abonnés, qui avoisinaient les 56 milliards de dinars, a indiqué dimanche à l'APS le P-dg de Sonelgaz, Mohamed Arkab. "Le taux de recouvrement des créances impayées auprès de nos clients publics et privés s’améliore de jour en jour pour se situer actuellement à 30%", affirme-t-il en marge d’un atelier sur la formation dans les métiers d'électricité et de gaz en Afrique.