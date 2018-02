Niger: manifestation contre les bases militaires étrangères

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Niamey et dans les grandes villes du Niger pour demander "l'abrogation" de la loi de finances 2018 qu'elles jugent "antisociale" et le départ des "forces étrangères" basées dans le pays. "A bas la loi de finances scélérate!", "A bas la loi de finances injuste!", "Forces étrangères à bas!", "Armées française, américaine et allemande, allez vous-en!", ont scandé à Niamey les manifestants, qui répondaient à l'appel d'une coalition d'organisations de la société civile. Sur une banderole frappée des drapeaux français et américain, les manifestants ont écrit: "Armée (ndlr: française et américaine) allez vous-en!, Army Go Away!, nos FDS (Forces de défense et de sécurité) nous suffisent".