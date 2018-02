L'OMS valide l'élimination du tétanos maternel et néonatal en Algérie

L'élimination du tétanos maternel et néonatal (ETMN) en Algérie a été validée dimanche à Alger par une équipe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'UNICEF, indique un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. La délégation onusienne, conduite par les docteurs Ahmadu Yakubu et François Gasse, qui se trouve en Algérie pour reconfirmer le statut d'ETMN obtenu par l'Algérie en 1995, a eu des discussions à ce sujet avec le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui. Dans ce cadre, l'équipe d'experts "a choisi de passer en revue et d'auditer sur le terrain les indicateurs de deux wilayas classées en bas du tableau en matière de couverture vaccinale anti tétanique, à savoir les wilayas d'Adrar et de Béchar".