Manifestation en solidarité avec les migrants à Bruxelles

Quelque 10.000 personnes selon la police ont manifesté dimanche à Bruxelles dans le froid pour témoigner leur solidarité avec les migrants et réclamer au gouvernement belge une politique migratoire "plus humaine". "Nous demandons uniquement plus d'humanité", a déclaré l'un des organisateurs Mehdi Kassou, cité par l'agence Belga. M. Kassou est le porte-parole de la "Plateforme citoyenne pour l'accueil des réfugiés", qui organise depuis des mois l'hébergement en Belgique par des milliers citoyens volontaires d'exilés non candidats à l'asile ou sans solution de logement.