Merkel rajeunit son gouvernement et l'ouvre aux contestataires

La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé dimanche soir vouloir rajeunir et féminiser son futur gouvernement en Allemagne mais aussi l'ouvrir aux contestataires de l'aile droite de son parti conservateur qui critiquent sa ligne politique centriste. A la veille d'un congrès de son mouvement démocrate-chrétien (CDU) à Berlin, Mme Merkel a confirmé ses intentions, éventées samedi dans les médias allemands, sur le choix des futurs ministres conservateurs dans le prochain gouvernement. Elle a parlé lors d'une conférence de presse d'une équipe "plus jeune et plus féminine". A condition que le parti social-démocrate approuve définitivement le gouvernement de coalition début mars.