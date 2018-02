Explosion à Leicester : 4 morts, la cause pas encore définie

Quatre personnes ont été tuées et quatre autres blessées suite à la forte explosion qui s’est produite dimanche soir dans la ville de Leicester, dans le centre de l’Angleterre, a indiqué lundi la police britannique qui n’a pas encore établi de lien de cet incident avec le terrorisme. La cause de l'explosion fera l'objet d'une enquête conjointe de la police et des pompiers de Leicestershire, a souligné la police dans un communiqué, exhortant les médias et le public à ne pas spéculer sur les circonstances de l'incident dont les origines n’ont pas encore été déterminées. Le communiqué a encore précisé qu’à ce stade, il n'y a aucune indication que l’explosion soit liée au terrorisme, et que les services d’urgence et de sécurité restaient encore sur les lieux ce matin.