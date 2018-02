Hausse des importations des laits, céréales et sucre

La facture d'importation des produits laitiers, céréales, sucre et sucreries a connu une hausse en janvier 2018, a appris lundi l'APS auprès des Douanes. Globalement, la facture d'importation des produits alimentaires a atteint les 838 millions de dollars en janvier 2018 contre 747 millions de dollars durant la même période de 2017, soit une hausse de 12,2%, détaille le Centre national de l'information et des statistiques des Douanes (Cnis). Concernant les principaux produits alimentaires, la facture d'importation du sucre et sucreries a bondi à 114,6 millions de dollars contre 96 millions de dollars, en hausse de 19,46% entre les deux périodes de comparaison.