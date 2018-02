Rencontre Trump-Macron le 24 avril à Washignton

Le président américain Donald Trump recevra son homologue français Emmanuel Macron le 24 avril à la Maison Blanche, a indiqué lundi l'exécutif américain. M. Macron aura doit droit à la première "visite d'Etat", qui comprend une cérémonie officielle et un dîner, organisée par le président américain depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2017. "Cette visite contribuera à renforcer la coopération entre les Etats-Unis et la France sur les questions économiques et diplomatiques ainsi que l'amitié entre les deux (dirigeants)", a déclaré Sarah Sanders, porte-parole de M. Trump.