Guinée: opération "ville morte" à Conakry

Un jeune homme a été tué et d'autres personnes ont été blessées à la fin de la journée "ville morte" organisée lundi à Conakry par l'opposition guinéenne. Trois semaines après des élections locales dont les résultats sont contestés et après deux semaines de grève des enseignants, le climat social s'est encore assombri lundi avec un appel à la grève générale lancée par le syndicat UGTG. Alors que la journée touchait à sa fin, "les gendarmes sont rentrés dans les quartiers, ils ont renversé les marmites, agressé des citoyens et, malheureusement, tué encore un jeune étudiant", a déclaré dans la soirée le chef du principal parti de l'opposition, l'UFDG, l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo.M. Diallo, qui a réclamé les "vrais" résultats des élections locales du 4 février.